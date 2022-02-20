В Крыму суд заключил под стражу подозреваемого в поджоге автомобилей

Нижнегорский районный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство следователя СО ОМВД России по Нижнегорскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Нижнегорского района.

Согласно постановлению следователя, 18 февраля текущего года, ранее не судимый 40-летний мужчина совершил поджог 2-х автомобилей, облив их бензином и моторным маслом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога. Максимальный срок наказания по этой статье составляет пять лет лишения свободы, — отмечают в пресс-службе суда.

Основываясь на представленных суду материалах и доказательствах, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании подозреваемому меры пресечения, не связанной с содержанием его под стражей, отказано.

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