В Крыму сумма расходов по бюджетам муниципалитетов превысила показатель 2019 года

По итогам 2020 года сумма расходов в целом по бюджетам муниципальных образований республики, составив более 54,9 млрд руб., превысила показатель 2019 года почти на 5,5 млрд руб. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, годовые назначения выполнены на 96,4% (за 2019 – 94,1%). При этом бюджеты городских округов исполнены в сумме 30,4 млрд руб. (95,2% годовых назначений), что превысило показатель 2019 года на 2,2 млрд руб., консолидированные бюджеты муниципальных районов — в сумме 24,5 млрд руб. (97,9%) с превышением к 2019 году на 3,2 млрд руб., — сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

По уровню выполнения годовых назначений лидируют городские округа: Джанкой (99,6%), Саки (99,5%), Армянск (99,1%).

Общий объем неисполнения бюджетных ассигнований по местным бюджетам составил около 2 миллиардов рублей, или 3,6% от общего объема запланированных расходов на 2020 год, из которых 95,8%, или 1,9 миллиардов допустили 50 муниципалитетов республики, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Самый низкий уровень выполнения годовых плановых показателей сложился по городским округам: Ялта (88,2%), Керчь (92,1%), Евпатория (95,6%).

По уровню выполнения годовых назначений среди муниципальных районов лидируют: Ленинский (99,5%), Красноперекопский (99,4%), Нижнегорский (99%).

Самый низкий уровень выполнения годовых показателей сложился по Первомайскому (95,4%), Раздольненскому (95,5%) и Кировскому (95,9%) районам.

Кроме того, по словам Ирины Кивико, по состоянию на 25 января уменьшилось число поселений в Крыму, имеющих расхождения между показателями бюджетной отчетности и оперативными данными исполнения бюджетов.

Если по состоянию на 1 декабря прошлого года 50 из 254 поселений республики имели расхождения по данным, занесенным в систему ПК «Исполнение бюджета» и отраженным в финансовой отчетности в системе ПК «Web-Консолидация», то по состоянию на 25 января таких поселений осталось 19, которые до сих пор находятся под пристальным вниманием финансового ведомства, так как искажают показатели консолидированных бюджетов муниципалитетов.

фото:пресс-служба Министерства финансов РК