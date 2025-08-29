В Крыму существует возможность льготного выкупа земельных участков сельхозназначения

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 28.08.2025 № 521 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2019 года № 821» арендаторы могут выкупить в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых расположены многолетние насаждения (в том числе подлежащие раскорчевке), за 20% от их кадастровой стоимости.

Выкупу подлежат земельные участки сельскохозяйственного назначения, имеющие вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0), садоводство (код 1.5), виноградарство (код 1.5.1) согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков.

Обращаем особое внимание на то, что одним из условий льготного выкупа вышеуказанных земельных участков является их нахождение в Перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Крым, включенных на основании подпункта 2 части 1 статьи 1 Закона Республики Крым от 30 октября 2020 года № 123-ЗРК/2020 «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории Республики Крым».

Таким образом, в целях обеспечения выкупа земельных участков, Министерство рекомендует заинтересованным лицам обеспечить внесение сведений о земельных участках сельскохозяйственного назначения с видами разрешенного использования сельскохозяйственное использование (код 1.0), садоводство (код 1.5), виноградарство (код 1.5.1), на которых расположены многолетние насаждения (сады, виноградники), в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Крым, для чего необходимо обратиться в адрес Министерства с соответствующим заявлением.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК