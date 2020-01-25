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 В Крыму – «свадебный бум»
Фото: pxhere.com

В Крыму – «свадебный бум»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:18 25.01.2020

Татьянин день, а затем 20.02.2020 — располагают к бракам.

Около 130 актов о заключении брака ожидается в Крыму в день «четырех двоек» 20 февраля 2020 года (20.02.20), что является высокой цифрой для будничного февральского дня. Об этом сообщила  РИА Новости заместитель министра юстиции РК Наталья Пельо.

На регистрацию брака в день 20.02.2020 в Крыму подано 128 заявлений. Для зимнего четверга это очень высокая цифра, — сказала Пельо.

По статистике, наименьшее число браков среди всех месяцев года заключается в январе и мае. Что касается красивой даты, то по словам заместителя министра цифры хорошо смотрятся в свидетельстве о заключении брака.

Важно помнить, что основными качествами для создания крепкой семьи являются не цифры, а уважение, любовь, терпение и взаимопонимание, — добавила она.

Ну а первый «пик» свадебного бума в Крыму пришелся га сегодня. 25 января, в День почитания Святой Татьяны (и российского студенчества) в ЗАГСАХ- столпотворения.

Подано более 80 заявлений на регистрацию брака, в то время как в прошлом году, например, в этот день в Крыму было 40 пар новобрачных, – отметили в минюсте РК.

Более того, под венец сегодня пошли пять невест с именем Татьяна. По мнению Пельо, выбор такой даты крымскими парами, вероятно, связан с народными приметами, согласно которым считается, что свадьба 25 января сулит долгую и счастливую семейную жизнь.

В Крыму – «свадебный бум»

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