В Крыму свыше 27 тысяч предприятий и фирм подали уведомления о возобновлении деятельности

В Крыму свыше 27 тысяч организаций подали уведомления об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности». Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для возобновления работы в режиме «повышенной готовности» подали уведомления об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции свыше 27 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще раз хочу обратить внимание, что в процессе осуществления деятельности необходимо выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения вируса, в соответствии с Указом Главы Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.

Вице-премьер подчеркнула, что работодатели также берут на себя ответственность по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора согласно своей сфере деятельности. Список рекомендаций доступен по ссылке .

Сообщается, что в адрес Совета министров РК приходят уведомления от предприятий, которые не внесены в реестр организаций , имеющих право осуществлять деятельность с 1 мая 2020 года. Таким организациям пока не нужно подавать уведомления.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.