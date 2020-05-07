В Крыму свыше 27 тысяч предприятий и фирм подали уведомления о возобновлении деятельности  

В Крыму свыше 27 тысяч организаций подали уведомления об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности». Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико напомнила об ответственности работодателей и необходимости соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Для возобновления работы в режиме «повышенной готовности» подали уведомления об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции свыше 27 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще раз хочу обратить внимание, что в процессе осуществления деятельности необходимо выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения вируса, в соответствии с Указом Главы Республики Крым, — напомнила Ирина Кивико.
Вице-премьер подчеркнула, что работодатели также берут на себя ответственность по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора согласно своей сфере деятельности. Список рекомендаций доступен по
Сообщается, что в адрес Совета министров РК приходят уведомления от предприятий, которые не внесены в реестр
По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..