В Крыму свыше 60% санаториев и 45% гостиниц уже забронированы на лето

Бронирование лета идет активными темпами, глубина бронирования по оценкам туроператоров достигает 120 дней», — сказал министр, добавив, что ожидания по туристическому потоку «сдержанно оптимистичные», при этом идет активная подготовка всех структур. Волченко отметил, что Минтуризма республики с начала года фиксирует увеличение бронирования по отношению к прошедшим двум годам, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам.

Глава Минтуризма республики также сообщил, что большую часть пляжей региона успеют подготовить к летнему сезону после шторма, который обрушился на юг России в ноябре 2023 года. «Подавляющее большинство пляжей будет готово именно к 1 июня.