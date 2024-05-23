Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму свыше 60% санаториев и 45% гостиниц уже забронированы на лето
актуально в республике
В у свыше 60% санаториев и 45% гостиниц уже забронированы на лето
фото: pikist.com

В Крыму свыше 60% санаториев и 45% гостиниц уже забронированы на лето

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 23.05.2024

О том, что больше 60% мест в санаториях и 45% в гостиницах забронировано на летний сезон в Республике Крым, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Вадим Волченко:

Бронирование лета идет активными темпами, глубина бронирования по оценкам туроператоров достигает 120 дней», — сказал министр, добавив, что ожидания по туристическому потоку «сдержанно оптимистичные», при этом идет активная подготовка всех структур. Волченко отметил, что Минтуризма республики с начала года фиксирует увеличение бронирования по отношению к прошедшим двум годам, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам.

Глава Минтуризма республики также сообщил, что большую часть пляжей региона успеют подготовить к летнему сезону после шторма, который обрушился на юг России в ноябре 2023 года. «Подавляющее большинство пляжей будет готово именно к 1 июня. 

Сейчас в регионе обновляют инфраструктуру, устанавливают новые спортивные детские комплексы, уличные тренажеры, светильники, малые архитектурные формы, а также метеотабло, акустические системы для оповещения, душевые кабинки, раздевалки, оборудование для видеонаблюдения и спасательных постов, деревянные дорожки для прохода к морю. По его словам, власти также уделили внимание закупкам оборудования для маломобильных граждан: подъемники, гольфкары, туалеты, пандусы для спуска в море и специальные шезлонги и коляски. 

источник: ТАСС

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.