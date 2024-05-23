В Крыму свыше 60% санаториев и 45% гостиниц уже забронированы на лето

Бронирование лета идет активными темпами, глубина бронирования по оценкам туроператоров достигает 120 дней», — сказал министр, добавив, что ожидания по туристическому потоку «сдержанно оптимистичные», при этом идет активная подготовка всех структур. Волченко отметил, что Минтуризма республики с начала года фиксирует увеличение бронирования по отношению к прошедшим двум годам, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам.
Глава Минтуризма республики также сообщил, что большую часть пляжей региона успеют подготовить к летнему сезону после шторма, который обрушился на юг России в ноябре 2023 года. «Подавляющее большинство пляжей будет готово именно к 1 июня.
Сейчас в регионе обновляют инфраструктуру, устанавливают новые спортивные детские комплексы, уличные тренажеры, светильники, малые архитектурные формы, а также метеотабло, акустические системы для оповещения, душевые кабинки, раздевалки, оборудование для видеонаблюдения и спасательных постов, деревянные дорожки для прохода к морю. По его словам, власти также уделили внимание закупкам оборудования для маломобильных граждан: подъемники, гольфкары, туалеты, пандусы для спуска в море и специальные шезлонги и коляски.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым туристический