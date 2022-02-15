В Крыму свыше тысячи человек решились в 2021 году на перемену имени

В Крыму 1 158 граждан решились на перемену имени в 2021 году. Соответствующую информацию приводит Департамент ЗАГС минюста РК. Отмечается, что это больше, чем в 2020 году на 141 акт гражданского состояния (тогда было составлено 1 017 записей о перемене имени).

По данным Департамента, наиболее часто граждане за этой госуслугой обращались в отдел ЗАГС города Симферополя – 263 акта, Ялтинский городской отдел ЗАГС – 124, Керченский городской отдел ЗАГС – 91, Симферопольский районный отдел ЗАГС – 83, Феодосийский городской отдел ЗАГС – 63, Сакский районный отдел ЗАГС – 61 и в Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 59. Чаще всего меняли имена в сентябре – 118, в марте – 115 и в августе – 112.

Как рассказала первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, среди самых основных причин перемены фамилии, имени или отчества обычно значатся: желание заявителя привести в соответствие иным личным документам, возродить родовую фамилию, желание носить добрачную фамилию после расторжения брака, если при регистрации расторжения брака граждане остались с брачными фамилиями, желание супруга носить общую с другим супругом фамилию, если при регистрации заключения брака они остались с добрачными фамилиями, а также изменение имени собственно на радикально новое.

Необходимо иметь в виду, что названный перечень не является исчерпывающим, некоторые просто хотят поменять имя, чтобы изменить свою судьбу. Самая трогательная причина, которую граждане указывают в своих заявлениях в органах ЗАГС, – это желание носить другое имя в надежде изменить свою жизнь. Многие искренне верят, что при смене имени или фамилии обязательно меняется ход дальнейшей жизни, — добавила Наталья Пельо.

Стоит напомнить, что до 1 января 2022 года государственная регистрация перемены имени осуществлялась по месту жительства заявителя или по месту государственной регистрации его рождения, в настоящее время, согласно уже действующему принципу экстерриториальности, для перемены имени гражданин может обратиться в любой орган ЗАГС. Какие документы при этом понадобятся — ЗДЕСЬ .

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