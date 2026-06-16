В Крыму теперь есть бот для жалоб на шумных мотоциклистов во время воздушных тревог

Редакция «Крым 24» создала специализированный бот, через который жители полуострова могут оперативно сообщать о нарушителях тишины на мопедах и мотоциклах в ночные часы воздушной тревоги, прикладывая фото или видео с указанием времени и места.

Новый цифровой сервис позволяет крымчанам фиксировать факты шумных поездок во время действия режима воздушной опасности.

Для отправки сообщения необходимо перейти по ссылке https://max.ru/id9102020940_2_bot и приложить к обращению фото- или видеоматериал, подтверждающий нарушение, а также указать точное время и координаты происшествия.

источник: Московский комсомолец Крым

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