В Крыму теперь есть цифровой электроорган

Цифровой электроорган, приобретенный в рамках национального проекта «Культура», передан Симферопольскому музыкальному училищу. По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, приобретение для Крыма музыкального инструмента такого класса дает уникальную возможность познакомиться с великолепными классическими и авангардными программами органной музыки, а также совершенствовать исполнительское мастерство студентов.

Сегодня мы получили последний заказ для республиканского училища – это электроорган Viscount производства Италии, собранный по спецзаказу со всеми необходимыми аксессуарами и подиумом. Данный музыкальный инструмент, стоимость которого порядка 2,2 млн рублей, обладает сотнями вариаций звучания различных органов в элегантной консоли с исключительной технологией воспроизведения звука. Уверена, студенты училища и преподаватели по достоинству оценят электроорган, который станет постоянным участником знаковых программ академической симфонической и камерной музыки не только учебного заведения, но и республики в целом. Также обучающиеся смогут получить образование по специальности «пианист, органист» и продолжить обучение в высших учебных заведениях, – цитирует главу ведомства пресс-служба.

В рамках нацпроекта на укрепление материально-технической базы и комплектование библиотечных фондов Симферопольскому музыкальному училищу в этом году были выделены средства из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 4,3 млн рублей. Также после масштабного капитального ремонта музыкального училища Министерство культуры Республики Крым оснастило концертный зал специальным оборудованием и в декабре прошлого года в соответствии с национальным проектом открыло самый большой в республике виртуальный концертный зал. Кроме того, ранее были приобретены нотная литература, световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов особое внимание уделяет обновлению парка музыкальных инструментов, оснащению оборудованием и учебными материалами детских школ искусств Крыма. Новая партия инструментов и нотной литературы для начинающих музыкантов поступила в школу искусств Кировского района, музыкальную школу Керчи. Ранее поставка первой партии инструментов, оборудования и мебели была осуществлена в детские школы искусств Евпатории, Керчи, Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. До конца года ожидается поставка в детские школы искусств пианино, аккордеонов, баянов, – говорит министр.

фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма