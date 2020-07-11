Горячие новости
Главная | Культура Крыма | В Крыму теперь есть цифровой электроорган

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму теперь есть цифровой электроорган

В Крыму теперь есть цифровой электроорган

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 19:05 11.07.2020

Цифровой электроорган, приобретенный в рамках национального проекта «Культура», передан Симферопольскому музыкальному училищу. По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, приобретение для Крыма музыкального инструмента такого класса дает уникальную возможность познакомиться с великолепными классическими и авангардными программами органной музыки, а также совершенствовать исполнительское мастерство студентов.

В Крыму теперь есть цифровой электроорган

Сегодня мы получили последний заказ для республиканского училища – это электроорган Viscount производства Италии, собранный по спецзаказу со всеми необходимыми аксессуарами и подиумом. Данный музыкальный инструмент, стоимость которого порядка 2,2 млн рублей, обладает сотнями вариаций звучания различных органов в элегантной консоли с исключительной технологией воспроизведения звука. Уверена, студенты училища и преподаватели по достоинству оценят электроорган, который станет постоянным участником знаковых программ академической симфонической и камерной музыки не только учебного заведения, но и республики в целом. Также обучающиеся смогут получить образование по специальности «пианист, органист» и продолжить обучение в высших учебных заведениях, – цитирует  главу ведомства пресс-служба.

В Крыму теперь есть цифровой электроорган

В рамках нацпроекта на укрепление материально-технической базы и комплектование библиотечных фондов Симферопольскому музыкальному училищу в этом году были выделены средства из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 4,3 млн рублей. Также после масштабного капитального ремонта музыкального училища Министерство культуры Республики Крым оснастило концертный зал специальным оборудованием и в декабре прошлого года в соответствии с национальным проектом открыло самый большой в республике виртуальный концертный зал. Кроме того, ранее были приобретены нотная литература, световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты.

 

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов особое внимание уделяет обновлению парка музыкальных инструментов, оснащению оборудованием и учебными материалами детских школ искусств Крыма. Новая партия инструментов и нотной литературы для начинающих музыкантов поступила в школу искусств Кировского района, музыкальную школу Керчи. Ранее поставка первой партии инструментов, оборудования и мебели была осуществлена в детские школы искусств Евпатории, Керчи, Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. До конца года ожидается поставка в детские школы искусств пианино, аккордеонов, баянов, – говорит министр.

фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

В Крыму теперь есть цифровой электроорган

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.