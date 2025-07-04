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В Крыму теперь есть отдел государственного контроля в сфере туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму теперь есть отдел государственного контроля в сфере туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:58 04.07.2025

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым сформирован отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере туризма. Отдел уполномочен осуществлять профилактические визиты в новые гостиницы, проводить информирование, консультации, выездные обследования и выдавать предписания и предостережения для устранения выявленных нарушений. В случае поступления жалоб от граждан или организаций, а также при неисполнении предписаний в установленные сроки, отдел может проводить внеплановые проверки.

Кроме того, отдел может проводить контрольные закупки с целью проверки соответствия категории или типа средства размещения фактическим условиям предоставления услуг.

На данный момент сотрудниками отдела проводится работа по разъяснению процедуры самооценки. До 1 сентября все средства размещения (гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и пр.) должны пройти самооценку — актуализировать свои сведения в Реестре классифицированных объектов. Без самооценки запись из Реестра будет удалена, деятельность средств размещения будет приостановлена, — цитирует пресс-служба  министра курортов и туризма РК Сергея Ганзий.

Самооценка — это первый этап классификации, в которой объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Второй этап – звездная классификация предусмотрена как дополнительная при желании собственника. Те средства размещения, у которых до сих пор есть действующая категория — присвоенная звездность, также до 1 сентября должны пройти самооценку. Федеральным законом предусмотрены штрафы за нарушение обязательных требований законодательства в сфере туризма, вступивших в силу с 1 января 2025 г., а также приостановка работы средств размещения, не внесенных в Реестр. В частности, предоставление услуг средства размещения без включения сведений в реестр классифицированных средств размещения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 450 тыс. рублей. За повторное правонарушение штрафы значительно увеличиваются.

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Также отделом проводится государственный контроль в части деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. На территории Республики Крым, как и любого другого субъекта РФ, ни один экскурсовод, инструктор-проводник или гид-переводчик не имеет права оказывать деятельность без пройденной аттестации.

Процедуру аттестации в республике проводит Министерство курортов и туризма РК. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал Госуслуги, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста. Наведя телефон на QR-код на бейдже, можно увидеть, что экскурсовод находится в федеральном реестре экскурсоводов.

Для контроля деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов проводников предусмотрен специальный режим контроля – постоянный рейд на туристических и экскурсионных маршрутах.

Работающие без аттестации или идентификационной карточки экскурсоводы, инструкторы-проводники могут быть оштрафованы на 7–10 тыс. руб.; юр. лица 50–100 тыс. руб. Неуведомление инструктором-проводником МЧС о сопровождении на опасных маршрутах: 7–10 тыс. руб. За повторные нарушения штрафы увеличиваются в 2–3 раза.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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