В Крыму теперь есть сертифицированные судьи по северной ходьбе

Восемь сертифицированных судей по северной ходьбе (спортивный туризм) появились в Крыму и Севастополе.

Целая группа представителей полуострова в мае – июне нынешнего года приняла участие в первом межрегиональном онлайн-семинаре подготовки и повышения квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» в спортивной дисциплине «северная ходьба», — сообщили порталу « Крымский спорт « в ГБУ РК «СШОР по легкой атлетике № 1» (Ялта).

Успешно сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты тренеры ГБУ РК «СШОР по легкой атлетике № 1» (Ялта) Елена Вышегородцева, Татьяна Белуха и Виктория Сухова, а также севастопольцы Татьяна и Сергей Ржавские, Роман Чижов, Анна Буракова и Роман Потапов.