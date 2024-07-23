В Крыму теперь есть шахматная школа Сергея Корякина

Глава Республики Крым принял участие в открытии Шахматного клуба Сергея Карякина на базе Штаба общественной поддержки Республики Крым. По мнению Сергея Аксёнова, шахматы – это настоящая «пища для ума», возможность развить свои интеллектуальные навыки, стратегическое и критическое мышление, а открытие нового клуба позволит юным крымчанам с пользой проводить время, найти друзей и единомышленников.
Благодарю Сергея Александровича Карякина за его вклад в развитие этого вида спорта в Крыму, за особое внимание к подрастающему поколению. Очень важно, что такой талантливый человек, достигший больших высот, поддерживает молодежь, вдохновляет своим примером и передает свое мастерство ученикам, – сказал Глава Крыма.
Сергей Карякин выразил благодарность Сергею Аксёнову лично и органам власти республики за содействие. Как отметил гроссмейстер, клуб является филиалом Спортивной школы по шахматам и шашкам. Здесь смогут заниматься как взрослые, так и дети. Кроме того, продолжается повсеместная популяризация шахматного спорта в республике: организовываются мастер-классы, проводятся турниры. По словам Сергея Карякина, это отличный стимул для детей.
Сообщается, что в новом шахматном клубе созданы все необходимые для занятий условия. Начиная с 1 сентября текущего года будет организована работа тренеров Симферопольской спортшколы по шахматам и шашкам, а сам гроссмейстер планирует периодически давать здесь мастер-классы.
В мероприятии принял участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму