В Крыму теперь есть центр исследования кухни юга России

Арт-кластер «Таврида» современно и прогрессивно подходит к сбору и подаче информации, поэтому создание здесь центра «Гастро.Юг» стало логичным шагом. Эта инициатива органично вписывается в национальную культуру и культуру гостеприимства, внося значимый вклад в развитие региона. Учитывая потенциал и ресурсы «Тавриды», именно это пространство станет площадкой для дальнейшего развития направления, — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Основной деятельностью Центра гастрономии «Гастро.Юг» является изучение региональной кухни, проведение образовательных программ, гастроэкспедиций, фестивалей и гастроужинов. Центр станет важным элементом гастрономического туризма в регионе и за его пределами, а также местом обучения и вдохновения молодых профессионалов и гостей арт-кластера «Таврида».

Директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко отметила, что гастрономическая сфера всегда была важной частью региональной культуры и туризма.

Крым предназначен быть круглогодичным, востребованным и конкурентоспособным туристическим центром России. Результативным инструментом для этого является крымская кухня с её локальными специалитетами. Сейчас регион в стадии формирования своего гастрономического бренда, и здесь одним из самых компетентных партнёров может стать центр «Гастро.Юг». Используя свои возможности — привлечение федеральных экспертов, формирование профессионального сообщества, продвижение инициатив, широкое освещение проектов и вовлечение молодёжи — «Таврида» поможет сформировать гастрономический бренд Крыма и повысить интерес к региону, — рассказала Елена Юрченко.

На протяжении последних лет арт-кластер «Таврида» развивает образовательные и специальные проекты в сфере гастрономии: готовит будущих шеф-поваров, организует фестивали и проводит гастроэкспедиции, посвящённые изучению локальной кухни. О результатах этой работы и планах развития центра «Гастро.Юг» рассказала проректор по учебной части арт-кластера Инна Олейникова.

Особое внимание было уделено стартовавшему исследованию кухни Крыма и Севастополя — первому шагу в создании методологической базы центра «Гастро.Юг». В рамках этого проекта предстоит изучить влияние культуры и традиций народов на формирование кухни полуострова, а также выявить уникальные продукты, производства и рецепты.

Одним из этапов исследования стала программа «Гастроэкспедиция: Крым», в которой приняли участие 38 поваров из 14 регионов России. В течение пяти дней они посетили семь локальных ферм и производств, изучили особенности местных специалитетов и представили собственные интерпретации блюд крымской кухни экспертам и гостям программы.

Сегодня мы находимся на этапе формирования продукта с ярко выраженной российской идентичностью. Большой вклад в этот процесс может внести «Таврида» — со своим опытом и возможностями, объединяющими талантливую молодёжь и представителей различных творческих направлений. Это масштабная работа, цель которой — сформировать и вывести на рынок комплексный продукт в области русской кухни с её неповторимыми региональными особенностями, включая кулинарные традиции юга России, — поделилась мнением автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Ещё один большой проект центра «Гастро.Юг» — создание гастрономического путеводителя по ресторанам Крыма и Севастополя. В него включили 31 заведение, все они знакомят туристов с кухней полуострова через местные блюда и деликатесы. Авторами путеводителя выступили резиденты арт-кластера «Таврида» — музыканты, актёры, художники, шеф-повара и руководители творческих проектов. Путеводитель можно найти на сайте: https://events.tavrida.art/gastrosouth.

В настоящее время гастрономические программы арт-кластера уже поддерживают такие профессионалы индустрии, как проект «Гастрономическая карта России», группа компаний «ЭкоНива», группа компаний «ЭФКО», журнал BONES, ФИЦ Биотехнологии РАН, Центр современных биотехнологий «Музей БИОТЕХ», ООО «Бавар+».