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В Крыму только у 30 человек годовой доход свыше 20 миллионов рублей
Кадр из х/ф "Золотой теленок", 1968, реж. М.Швейцер

В Крыму только у 30 человек годовой доход свыше 20 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Налоги в Крыму 13:30 29.10.2024

В Крыму только три десятка человек зарабатывают больше 20 миллионов рублей в год. Об этом Крымскому информационному агентству сообщила вице-премьер — министр финансовв РК Ирина Кивико.  По ее информации, налоговая система региона останется неизменной в 2025 году. В частности, ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) сохранятся.

Что же касается введения прогрессивной шкалы НДФЛ, которая вступила в силу в 2024 году, Ирина Кивико уточнила:

Я специально поинтересовалась у налоговой: есть ли у нас такие в крымчане, которые будут платить по ставке свыше 22%? Это доходы больше 20 миллионов. Таких людей немного, их буквально несколько, 30 человек в Крыму.

По словам министра, та часть НДФЛ, которая превышает базовую ставку, зачисляется в федеральный бюджет. Таким образом, изменения в налоговую систему Крыма в 2025 году не планируются.

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