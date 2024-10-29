В Крыму только у 30 человек годовой доход свыше 20 миллионов рублей

В Крыму только три десятка человек зарабатывают больше 20 миллионов рублей в год. Об этом Крымскому информационному агентству сообщила вице-премьер — министр финансовв РК Ирина Кивико. По ее информации, налоговая система региона останется неизменной в 2025 году. В частности, ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) сохранятся.

Что же касается введения прогрессивной шкалы НДФЛ, которая вступила в силу в 2024 году, Ирина Кивико уточнила:

Я специально поинтересовалась у налоговой: есть ли у нас такие в крымчане, которые будут платить по ставке свыше 22%? Это доходы больше 20 миллионов. Таких людей немного, их буквально несколько, 30 человек в Крыму.

По словам министра, та часть НДФЛ, которая превышает базовую ставку, зачисляется в федеральный бюджет. Таким образом, изменения в налоговую систему Крыма в 2025 году не планируются.

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