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В Крыму - торжества по случаю Дня памяти Святителя Луки
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму — торжества по случаю Дня памяти Святителя Луки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 11.06.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, которые прошли на территории Свято-Троицкого женского монастыря в городе Симферополе.

Праздничную Божественную литургию совершил Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

В конце богослужения Владыка Тихон произнес проповедь, в которой рассказал присутствующим о житии и трудах Луки Крымского:

Святитель Лука показал нам, каким мужественным и смелым может быть человек, не боящийся идти навстречу опасностям. Более того, он понял в своей жизни, что, идя навстречу опасности, ты исполняешь волю Божию, соблюдаешь свою совесть чистой и, в конце концов, побеждаешь. Это один из величайших уроков XX века.

По словам Сергея Аксёнова, Святитель Лука был гениальным хирургом, чьи научные труды не теряют актуальности и сегодня, и вместе с тем – выдающимся богословом, оставившим богатое наследие потомкам.

Истории о чудесных исцелениях, многие из которых подтверждены медиками и зафиксированы документально, потрясают, укрепляют в наших душах надежду. Самой своей жизнью Святитель опроверг миф о несовместимости веры и науки. Тяжелые испытания, гонения и репрессии не сломили его, не поколебали любви к Богу, людям и Родине, – считает Глава Крыма.

В торжествах также принял участие губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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