В Крыму торжественно открыли обновленную канатную дорогу на Ай-Петри

Открытие обновленной канатной дороги на Ай-Петри – это важное событие для всей туристической индустрии Крымского полуострова. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Рада поздравить жителей республики и гостей Крыма с открытием обновленной канатной дороги на Ай-Петри, которая, безусловно, на протяжение вот уже долгих лет является одной из визитных карточек полуострова. Это значимое событие для всей нашей туристической отрасли. Конечно, со своей стороны, правительство республики оказало всё возможное содействие данному проекту и нам бы хотелось, чтобы таких проектов становилось больше, тем более, что и потенциал, и задел на будущее у нас для этого есть, — сказала Ирина Кивико.

Как отметила вице-премьер, главными нововведениями являются обновленный дизайн канатных станций и полностью переработанная система логистики.

Теперь канатная дорога начинается недалеко от посёлка Мисхор и ведёт на плато Ай-Петри. Подъём осуществляется со средней станции «Сосновый Бор». Протяженность этого участка составляет 1620 метров с перепадом высоты подъёма в 735 метров, этот путь гости преодолевают всего за 7 минут.

Чтобы попасть на канатную дорогу, необходимо приехать на Туристический центр Ай-Петри, оттуда до станции «Сосновый Бор» организовано автобусное сообщение, которое курсирует с интервалом движения в 10 минут. Время работы канатной дороги с 10:00 до 19:30.

Канатная дорога на Ай-Петри – это уникальный туристический объект, являющийся визитной карточкой Южного побережья Крыма. История канатной дороги началась со строительства в 1967 году. В 1988 году она была достроена и сразу стала не только популярной точкой притяжения туристов, но и важным социально значимым объектом.

В октябре 2022 года канатная дорога перестала функционировать, так как требовала надлежащего обслуживания и реконструкции.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.