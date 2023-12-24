Снег на Ай-Петри – все, как обычно, эмоции против разума

Последствия субботнего (дневного и ночного) снегопада лучше всего сегодня ощущаются в горах. На плато Ай-Петри выпало до 30 см снега. Легкий морозец и безветрие завершили превращение горных склонов и вершин в настоящее сказочное заснеженное царство.

Согласитесь, кра-си-во же.

Эмоции взяли вверх и все поехали (с утра) на Ай-Петри. Снега там и, правда, много. Подъемник заработал, можно кататься и на лыжах, и на санках, и на «ватрушках». Температура воздуха вполне комфортная – «минус» три.

Одно «но» — проехать трудно. С утра не обошлось без длительных заторов и застрявших авто.

И тут тихонько прозвучал голоса разума: а может, ну его… этот экстрим… Несколько часов мучений и риска за сиюминутную зимнюю сказку…

Тут уж каждый выбирает сам, что слышать и видеть. Чем руководствоваться, эмоциями или разумом.

«КРЫМ-СПАС», как мы понимаем, расскажет обо всех «случаях в горах» уже завтра. А сегодня свой довод публикуют дорожники, встревоженные активностью масс, ринувшихся на Ай-Петри (напомним, канатная дорога не работает – так что вариант один – на автомобиле).

ГУП РК «Крымавтодор» информирует, что проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай-Петри закрыт с целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения безопасности дорожного движения: установлены запрещающие и информационные дорожные знаки, закрывающие проезд. Просим жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям на автомобильной дороге, — сообщает «Крымавтодор».

Итог: дорога на Ай-Петри одна – через Ялту. Причем лучше всего на полноприводном внедорожнике (голос разума). А еще в Интернете немало предложений от тех, кто зовет кататься на лыжах пока снег не растаял (голос эмоций).

Фото и видео: ВКонтакте ПОДСЛУШАНО ЯЛТА, Погода на Ай-Петри, Ай-Петри, 26 км., ГУП РК Крымавтодор, Mash | Мэш на волне.