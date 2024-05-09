В Крыму — торжественный этап акции «Поклонимся великим тем годам»

В период с 10 по 12 мая в Республике Крым пройдёт Торжественный этап Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Участниками станут более 200 представителей движения студенческих отрядов из 27 регионов России.

Всероссийская трудовая патриотическая акция «Поклонимся великим годам» направлена на сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому России среди молодежи. Благодаря акции, молодежь принимает участие в уборке территорий, очистке памятников и мемориалов, оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также проводят открытые уроки о знаковых событиях ВОВ для подрастающего поколения.

В этом году 80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков, важная дата для полуострова. Студенты примут участие в форуме, чтобы обменяться опытом работы в патриотическом воспитании молодежи и почтить память всех советских солдат, погибших и проливавших кровь в битве за Крым.

За последние 5 лет в Республике Крым в акции приняло участие более 3 000 студентов-волонтеров. Форум призван помочь приобрести новые знания и компетенции для проведения акции в регионах России.

Участников форума ждет мастер-класс по изготовлению окопных свечей, которые после передадут участникам Специальной военной операции. Уборка прилегающей территории Бронебашенной береговой батареи №35. А также пройдет стратегическая сессия по развитию патриотического добровольчества новыми методами, актуальными для современности и нужд региона.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»