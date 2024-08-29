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В у транспортные полицейские присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

В Крыму транспортные полицейские присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:01 29.08.2024

Личный состав Крымского линейного управления МВД России на транспорте присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Помоги собраться в школу», целью которой является оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также предупреждение правонарушений и антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних.

В рамках благотворительной инициативы транспортные полицейские организовали сбор гуманитарной помощи для детей сотрудников, проходящих службу в органах внутренних дел на территориях новых субъектов Российской Федерации, в ходе которой посетили 8 семей с детьми. Детям подарили комплекты школьных принадлежностей, необходимые для успешного учебного года. Стражи порядка поздравили школьников с наступающим Днем знаний, пожелали им отличных оценок, неиссякаемой энергии, новых побед и достижений, а также напомнили правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, — отмечают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте. 

В Крыму транспортные полицейские присоединились к акции «Помоги собраться в школу» В Крыму транспортные полицейские присоединились к акции «Помоги собраться в школу» В Крыму транспортные полицейские присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

Традиционная акция «Помоги собраться в школу» оказывает серьезную поддержку родителям в обеспечении детей всем необходимым в учебном году. И в этот раз, мы постарались предоставить необходимые канцелярские принадлежности: тетради, ручки, линейки, краски, все, что может пригодиться на уроках в школе. Пусть у наших детей будут все условия для хорошей учебы, так как в их руках будущее нашей страны», — прокомментировал заместитель начальника линейного управления МВД России – начальник отдела по работе с личным составом Крымского ЛУ МВД России на транспорте Игорь Запольский.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт
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