В Крыму трассы заметает снегом

Снежные переметы формируются при сочетании минусовой температуры, сильного бокового ветра и открытых участков местности. Снег с полей и обочин переносится на проезжую часть, из-за чего дорога может быстро снова оказаться занесенной даже после очистки, — говорится в сообщении.
Где фиксируются переметы
По данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:
— направления Симферополь – Евпатория – Мирный;
— дороги Сакского, Красногвардейского, Раздольненского, Симферопольского районов;
— отдельные участки региональных и межмуниципальных автодорог, проходящие по степной местности.
Что делают сейчас
На указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму