Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму трассы заметает снегом
Новости Республики
В Крыму трассы заметает снегом
фото: Крымавтодор

В Крыму трассы заметает снегом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 18.01.2026

В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает Крымавтодор.

Снежные переметы формируются при сочетании минусовой температуры, сильного бокового ветра и открытых участков местности. Снег с полей и обочин переносится на проезжую часть, из-за чего дорога может быстро снова оказаться занесенной даже после очистки, — говорится в сообщении.

Где фиксируются переметы

По данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:

Узнайте больше:  В Севастополе намерены продолжать социальную газификацию

— направления Симферополь – Евпатория – Мирный;

— дороги Сакского, Красногвардейского, Раздольненского, Симферопольского районов;

— отдельные участки региональных и межмуниципальных автодорог, проходящие по степной местности.

Что делают сейчас

На указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.