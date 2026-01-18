В Крыму трассы заметает снегом

На указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.

По данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:

Снежные переметы формируются при сочетании минусовой температуры, сильного бокового ветра и открытых участков местности. Снег с полей и обочин переносится на проезжую часть, из-за чего дорога может быстро снова оказаться занесенной даже после очистки, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает Крымавтодор.

