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В Крыму - трехдневное штормовое предупреждение из-за жары
фото: pikist.com

В Крыму — трехдневное штормовое предупреждение из-за жары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:19 09.06.2025

В Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10, 11, 12 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.

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Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.

источник: РИА Новости Крым

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