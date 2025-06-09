В Крыму — трехдневное штормовое предупреждение из-за жары

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10, 11, 12 июня в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что с 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.

источник: РИА Новости Крым