В Крыму три Центра здоровья дооснащены оборудованием

В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проведено оснащение необходимым оборудованием трёх Центров здоровья, действующих на базе Симферопольской городской клинической больницы № 7, Джанкойской центральной районной больницы и Нижнегорской районной больницы.

Для повышения качества диагностики закуплено 62 единицы оборудования общей стоимостью почти 9 млн рублей (за счет средств федерального и регионального бюджетов). Среди него — автоматические портативные аппараты для измерения артериального давления, системы мониторинга глюкозы в крови, анализаторы газов в выдыхаемом воздухе, диагностические спирометры, весы и ростомеры, анализаторы состава тела, динамометры, системы оценки риска сердечно‑сосудистых заболеваний, комплексы для психофизиологического тестирования и другое.

Напомним, что в Центрах здоровья можно пройти обследование, которое включает определение антропометрических параметров, скрининг-оценку уровня соматического здоровья, оценку показателей функций дыхательной системы, углубленное обследование состава тканей и основного обмена организма. При выявлении отклонений пациенты при необходимости направляются к врачам‑специалистам для дальнейшей диагностики и лечения. Наряду с этим граждане могут получить в Центрах здоровья индивидуальные консультации по формированию здорового образа жизни — специалисты дают рекомендации по рациональному питанию, оптимальной двигательной активности, режиму сна, психогигиене, управлению стрессом, а также по профилактике факторов риска развития заболеваний.

Оснащение Центров здоровья новым оборудованием создаёт условия для более системной и доступной профилактики заболеваний: жители могут пройти базовый комплекс обследований в одном месте, своевременно выявить возможные риски для здоровья и получить персональные рекомендации.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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