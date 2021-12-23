В Крыму тридцать руководителей предприятий научились повышению производительности труда

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что одним из драйверов роста экономики страны является превышение производительности труда.

Еще один драйвер роста — это повышение производительности труда. Это целый набор программ: от образования и цифровизации до здравоохранения. Мы знаем что делать, ресурсы есть, важно только грамотно организовать работу и добиться максимальной отдачи, — отметил Владимир Путин.

В Крым в рамках нацпроекта «Производительность труда» реализуется региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».

В ходе реализации достигнут целевой показатель по количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда 30 при плане на 2021 год – 17, — сообщили в министерстве промышленной политики РК.

В этом году был проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта по трём номинациям:

— «Наставничество в области повышения производительности труда» – победитель ПАО «Бром»,

— «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» – победитель АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»,

— «Наставничество в профессиональном самоопределении» – победитель АО «Керченский металлургический завод».

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