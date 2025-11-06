Прямо сейчас:
В Крыму трое крымчан похитили человека - вымогали деньги. Итог - идут под суд
фото: пресс-служба ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:55 06.11.2025

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей полуострова, обвиняемых в похищении человека с применением насилия, из корыстных побуждений, совершенном организованной группой, а также в вымогательстве в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Следователем следственного отдела по городу Саки установлено, что трое мужчин в составе организованной группы, зная о долговых обязательствах своего знакомого, решили совершить его похищение с целью вымогательства денежных средств.

Роли в преступной группе были четко распределены. Соучастники разработали план совершения преступления. В феврале текущего года обманным путем они организовали встречу в одном из кафе города Евпатория, откуда против его воли усадили в автомобиль и вывезли на складское помещение.

Удерживая мужчину, злоумышленники нанесли ему многочисленные удары в область головы и туловища, сопровождая действия незаконными требованиями о передаче денежных средств в размере 8 млн рублей.

Преступные действия организованной группы были выявлены оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Просмотры: 10

