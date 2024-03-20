В Крыму «целительница» провела обряд очищения и… действительно обчистила женщину

В Крыму прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жительницы Красноперекопского района. Она признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что осужденная в декабре 2023 года, находясь в одном из сел Первомайского района, увидела потерпевшую и высказала ей свое ложное убеждение о том, что потерпевшая больна и целях ее исцеления необходимо произвести обряд. Для проведения обряда потерпевшая передала осужденной золотые украшения стоимостью порядка 70 тыс. рублей, которые последняя якобы закопала, в то время как на самом деле присвоила их, — сообщили подробности в прокуратуре.

Причиненный материальный ущерб частично возмещен осужденной.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил «целительницу» к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.