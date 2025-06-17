В Крыму цветут лавандовые поля

Лаванда зацвела в Республике Крым. Самое большое лавандовое поле России и одно из самых больших в Европе, находящееся в Бахчисарайском районе Крыма, окрасилось в фиолетовый цвет, сообщил ТАСС директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин.

Цветение в этом году произошло в то время, в которое ожидалось. Сейчас лаванда уже набрала порядка 85-90% цвета, фиолетовые поля уже видны издалека, с [трассы] «Таврида». В ближайшую неделю она станет еще ярче и будет сохранять цвет примерно до конца июля, — сказал он.

Он отметил, что сроки цветения будут зависеть от погодных условий. В случае их ухудшения лаванда может чуть раньше начать приобретать серый цвет.

Агрофирма «Тургеневская» владеет одним из самых больших полей лаванды в Европе. Всего предприятие имеет свыше 200 га лавандовых полей в Бахчисарайском районе, на которых растет 4 сорта лаванды. Также на 30 га здесь выращивают два сорта розы.

источник: ТАСС