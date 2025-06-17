Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму цветут лавандовые поля
Новости Республики
В Крыму цветут лавандовые поля
фото: pikist.com

В Крыму цветут лавандовые поля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 17.06.2025

Лаванда зацвела в Республике Крым. Самое большое лавандовое поле России и одно из самых больших в Европе, находящееся в Бахчисарайском районе Крыма, окрасилось в фиолетовый цвет, сообщил ТАСС директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин.

Цветение в этом году произошло в то время, в которое ожидалось. Сейчас лаванда уже набрала порядка 85-90% цвета, фиолетовые поля уже видны издалека, с [трассы] «Таврида». В ближайшую неделю она станет еще ярче и будет сохранять цвет примерно до конца июля, — сказал он.

Он отметил, что сроки цветения будут зависеть от погодных условий. В случае их ухудшения лаванда может чуть раньше начать приобретать серый цвет.

Узнайте больше:  Крымская программа реабилитации после СВО получила признание ведущих экспертов страны

Агрофирма «Тургеневская» владеет одним из самых больших полей лаванды в Европе. Всего предприятие имеет свыше 200 га лавандовых полей в Бахчисарайском районе, на которых растет 4 сорта лаванды. Также на 30 га здесь выращивают два сорта розы.

источник: ТАСС 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.