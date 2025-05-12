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В Крыму туристам предлагают воспользоваться «Цветочной почтой»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму туристам предлагают воспользоваться «Цветочной почтой»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:57 12.05.2025

В рамках информационной кампании «Расцветай в Крыму!» туристы могут не только насладиться цветущими красотами полуострова, но и поучаствовать в необычной акции — воспользоваться «Цветочной почтой» Крыма.

В мае и июне каждый может выбрать яркую открытку с видами Крыма, и бесплатно отправить её родным и близким. Специальный почтовый ящик установлен в Туристско-информационном центре Крыма на ж/д вокзале в городе Симферополь. Сотрудники центра отправят все подписанные гостями открытки указанным адресатам.

Эта акция позволит не только поделиться впечатлениями о полуострове, но и подарить частичку Крыма своим близким людям. В открытке можно написать тёплые слова и рассказать о своих путешествиях по цветущему Крыму. А получатели открыток смогут ощутить атмосферу Крыма, не выходя из дома, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзий.

Напомним, что с апреля на едином медиаресурсе республиканского Туристического портала Крыма Travel Crimea https://flower.travelcrimea.com доступна подробная карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров. Координатор и организатор проекта — Министерство курортов и туризма Республики Крым объединило для совместной информационной весенней кампании «Расцветай в Крыму!» 2025 туристическую отрасль Крыма — отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, другие министерства и ведомства.

Узнайте больше:  В Крыму можно пройти обучение по специальностям в индустрии гостеприимства

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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