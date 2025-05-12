В Крыму туристам предлагают воспользоваться «Цветочной почтой»

В мае и июне каждый может выбрать яркую открытку с видами Крыма, и бесплатно отправить её родным и близким. Специальный почтовый ящик установлен в Туристско-информационном центре Крыма на ж/д вокзале в городе Симферополь. Сотрудники центра отправят все подписанные гостями открытки указанным адресатам.

Эта акция позволит не только поделиться впечатлениями о полуострове, но и подарить частичку Крыма своим близким людям. В открытке можно написать тёплые слова и рассказать о своих путешествиях по цветущему Крыму. А получатели открыток смогут ощутить атмосферу Крыма, не выходя из дома, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзий.