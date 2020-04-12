В Крыму туристка сорвалась с 15-метровой скалы

В субботу вечером (в 18:30) в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Малиновка Бахчисарайского района требуется помощь туристке. Девушка вышла в однодневный поход по горному Крыму, однако, не имея навыков, сорвалась со скалы высотой 15 метров и травмировала нижние конечности, самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь в транспортировке к карете скорой помощи.

По прибытии на место личным составом «Крым-Спас», сотрудниками горно-спасательной части специального отряда ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавшая была транспортирована с соблюдением всех мер безопасности к карете скорой помощи и затем доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует регистрировать выходы «в поход» и соблюдать правила нахождения в горах.