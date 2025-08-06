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В Крыму туристы жалуются на невыдачу чеков

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 12:50 06.08.2025

УФНС России по Республике Крым усилит налоговые проверки пунктов проката, общепита и торговли в зонах пляжного отдыха из-за жалоб туристов на невыдачу кассовых чеков. Об этом сообщили в управлении.

В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины, — приводятся в сообщении слова руководителя УФНС России по региону Романа Наздрачева.

В управлении отметили, что проверки будут максимально незаметны для туристов.

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источник: ТАСС

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