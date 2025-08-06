В Крыму туристы жалуются на невыдачу чеков

В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины, — приводятся в сообщении слова руководителя УФНС России по региону Романа Наздрачева.
В управлении отметили, что проверки будут максимально незаметны для туристов.
источник: ТАСС
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С тегами: налоги в Крыму