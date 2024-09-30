В Крыму тушили ландшафтный пожар на площади 75 га

30 сентября в 06:00 полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по республике уточнили, что пожар произошел в селе Муромское между Белогорским и Советским районами Крыма.
Пожар возник в Белогорском и Советском районе Крыма. Загорелась сухая растительность на площади 75 га. Пострадавших нет. Работы по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня. Для ликвидации пожара привлекались 135 человек и 38 единиц техники.
источник: ТАСС
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