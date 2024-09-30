В Крыму тушили ландшафтный пожар на площади 75 га

Пожар на площади 75 га в Крыму ликвидирован. Об этом сообщили в

30 сентября в 06:00 полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по республике уточнили, что пожар произошел в селе Муромское между Белогорским и Советским районами Крыма.

Пожар возник в Белогорском и Советском районе Крыма. Загорелась сухая растительность на площади 75 га. Пострадавших нет. Работы по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня. Для ликвидации пожара привлекались 135 человек и 38 единиц техники.

источник: ТАСС