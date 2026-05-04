В Крыму тысячи студентов стали частью масштабного проекта сетеплетения для бойцов в зоне СВО

Богдан Карпов, сам студент КФУ им. В.И. Вернадского, впервые с волонтерством познакомился, просто придя плести сети в Молодёжку Народного фронта.

С тех пор активно участвует в волонтёрских проектах, сам был участникам трёх гуманитарных миссий в Курской области и в ДНР, где своими глазами видел несколько важна помощь. Теперь сам реализовывает многотысячный проект «Молодежная инициатива «маскируем фронт» плетения маскировочных сетей, который объединил тысячи студентов.

Очередной мастер-класс проходит в Академии строительства и архитектуры. Есть студенты, которые пришли в первый раз, есть те кто уже на постоянной основе приходит помогать. Фёдор, один из участников делится, первый раз просто проходил мимо, спросил нужна ли помощь и с тех пор так и остался в этой работе. Сети плетут большого размера, чтобы укрывать и позиции, и технику, маскировку вплетают в зависимости от сезона и местности, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.