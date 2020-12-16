В Крыму у ряда пациентов с COVID-19 отмечена положительная динамика после переливания антиковидной плазмы

С момента начала заготовки ГБУЗ РК «Центр крови» плазмы от лиц, переболевших COVID-19, положительная динамика отмечена у 13 пациентов, при лечении которых использовалась антиковидная вирусинактивированная плазма. Об этом сообщила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Ткаченко. Всего (по состоянию на 14 декабря) в Крыму передано для переливания 43 дозы плазмы.

Специалистами Центра крови разработан опросный лист для врачей медицинских организаций, использующих антиковидную плазму в процессе лечения пациентов. В нем отражается состояние пациента до трансфузии и на следующий день после нее: учитывается температура тела, артериальное давление, частота дыхания и показатель оксигенации, — отметили в республиканском минздраве.

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает, что стать донором-реконвалесцентом новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в подразделениях ГБУЗ РК «Центр крови» в Саках, Керчи, Ялте, Евпатории и Симферополе.

Среди требований к потенциальному донору: возраст от 18 до 50 лет, вес не менее 50 кг. С момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней. Полный список требований к донорам-реконвалесцентам новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно получить в «Центре крови» и его филиалах.