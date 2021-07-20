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В Крыму у «Скорой» - горячие дни. Число госпитализаций – до двухсот в сутки
Фото: 03rk.ru

В Крыму у «Скорой» — горячие дни. Число госпитализаций – до двухсот в сутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 20.07.2021

В связи с ухудшением эпидобстановки, в Крыму сформировали 15 дополнительных бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, ежедневно неотложка совершает 200 выездов. Большинство – «ковидные». Лясковский отметил, что раньше их было меньше – около 50 в день.

Количество госпитализаций тоже растет – до 150-200 в сутки. Это запредельная нагрузка, — цитирует Лясковского «КП-Крым».

Он также добавил, что ситуацию в Крыму усложняет измененная маршрутизация пациентов, которая связана с тем, что некоторые медицинские учреждения переоборудовали в ковидные госпитали.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3 503 человек, стационарное (covid и пневмония) – 3 082.

В Крыму у «Скорой» - горячие дни. Число госпитализаций – до двухсот в сутки

В Крыму у «Скорой» - горячие дни. Число госпитализаций – до двухсот в сутки

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