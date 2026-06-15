В Крыму убирают ранние зерновые культуры

Глава Республики Крым сообщил о начале уборочной кампании ранних зерновых культур в республике. Так, аграрии Красногвардейского района уже приступили к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции. Как уточнил Сергей Аксёнов, хозяйствам всех форм собственности предстоит убрать более 577 тыс. гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.
Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах – 81,6, 66,3 и 59,6 тыс. га соответственно. Внутренняя потребность республики на продовольственные цели, корм для скота и засыпку семенных фондов под урожай 2027 года составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026-м профицит превысит 400 тыс. тонн, – поделился Глава Крыма.
Для проведения уборочной кампании у крымских аграриев в наличии 1 481 зерноуборочный комбайн. По оценке специалистов, имеющейся техники достаточно для выполнения всего объема запланированных работ.
Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул: «Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров Республики Крым».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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