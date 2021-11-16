В Крыму участились случаи квартирных краж

Сразу о двух случаях возбуждения уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) рассказали в МВД по РК. С подобными делами в Крыму полиции приходится сталкиваться ежедневно.

В Ялте из квартиры местного жителя «пропали» золотые украшения и деньги на общую сумму 113 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний молодой человек, который оказался причастным к совершению преступления. Злоумышленник рассказал, что денежные средства, вырученные от продажи золотых украшений, потратил на собственные нужды. От задержанного были получены признательные показания в совершении кражи.

В Симферополе у женщины из квартиры похитили деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения комплекса мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 23-летний молодой человек заявительницы. От задержанного получены признательные показания. С его слов, он решил похитить имущество, так как нуждался в деньгах. Мобильный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды, — рассказали «типичную историю» в МВД по РК.

Отметим, что по статье «кража» злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Если вы стали жертвой вора, преступного посягательства, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону «102». Сотрудники полиции помогут вам вернуть похищенные вещи и проконсультируют о дальнейших действиях. Знайте, что чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше шансов выйти на след злоумышленников и задержать их по «горячим следам», — напомнили в МВД по РК.