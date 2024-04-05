В Крыму участились случаи возгораний сухой растительности. Пожарные «пошли в народ»

По информации МЧС, в Крыму — сезонное увеличение пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, камыша и мусора. Их основными причинами, как и в прежние годы, является нарушение требований пожарной безопасности владельцами частных домовладений, садовых и дачных участков при уборке территории.

С начала года пожарно-спасательные подразделения МЧС более 140 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и камыша. Чтобы стабилизировать обстановку с «ландшафтными» пожарами в Крыму, спасатели, совместно с администрацией сельских поселений проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение природных пожаров.

Особое внимание уделяется противопожарному состоянию населенных пунктов, в частности проведению очистки территорий от сухой травянистой растительности, наличию минерализованных защитных полос, которые в случае лесного пожара ограничат переход огня на населенные пункты.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Симферопольскому району совместно с администрацией Добровского сельского поселения провели мониторинг по своевременной организации и проведению мероприятий по устройству минерализованных полос около населённых пунктов района, которые позволяют свести опасность распространения пожара на жилые и сельскохозяйственные массивы до минимума. Не остались без внимания государственных инспекторов и сами сельские жители. С ними были проведены профилактические беседы о правилах пожарной безопасности в рамках введённого с 1 апреля пожароопасного сезона, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек;

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.