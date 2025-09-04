В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно

Участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. В Крыму работает девять спортивных организаций, где военные могут играть в футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, заниматься пулевой стрельбой, армрестлингом.
Предлагаем вашему вниманию список сайтов и групп, на которых размещены графики посещений для бесплатных занятий физической культурой и спортом участников специальной военной операции.
1. ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым»: https://www.cspcrimea.ru/novosti;
2. ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике»: https://gymnastics.crm.sportsng.ru/012;
3. ГБУ ДО РК «Спортивная школа водных спорта имени Маргаритова Виктора Сергеевича»: https://школа-плавания.рф/vse-o-sporte/informatsiya; https://школа-плавания.рф/platnye-uslugi;
4. ГБУДОРК «Спортивная школа №9»: http://ssh9-alushta.crm.sportsng.ru/d/struktura_3;
5. ГБУДОРК «Спортивная школа №5»: https://duss5.ru/docs/о-школе/учредительные-документы/;
6. ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 4»: https://vk.com/wall-219904386_387;
7. ГБУДОРК «Спортивная школа №7»: https://vk.com/wall — 197011744_1061; https://dussh2.crm.sportsng.ru/participantsandveteransoftheSMO;
8. ГБУДОРК «Спортивная школа единоборств «Крым-СПОРТ»: https://vk.com/wall — 212324322_993; http://sshce-krymsport.crm.sportsng.ru/news/130359686;
9. ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко»: https://shooting-school.crm.sportsng.ru/about.
Также данная информация размещена на портале Министерства спорта Республики Крым https://msport.rk.gov.ru/uploads/msport/container/2025/08/26/2025-08-26-16-29-46_1.pdf и направлена для сведения региональным спортивным федерациям по видам спорта Республики Крым.
