В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 04.09.2025

Участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. В Крыму работает девять спортивных организаций, где военные могут играть в футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, заниматься пулевой стрельбой, армрестлингом.

Предлагаем вашему вниманию список сайтов и групп, на которых размещены графики посещений для бесплатных занятий физической культурой и спортом участников специальной военной операции.

1. ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым»: https://www.cspcrimea.ru/novosti;

2. ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике»: https://gymnastics.crm.sportsng.ru/012;

3. ГБУ ДО РК «Спортивная школа водных спорта имени Маргаритова Виктора Сергеевича»: https://школа-плавания.рф/vse-o-sporte/informatsiyahttps://школа-плавания.рф/platnye-uslugi;

4. ГБУДОРК «Спортивная школа №9»: http://ssh9-alushta.crm.sportsng.ru/d/struktura_3;

Узнайте больше:  В лагерях Крыма этим летом работали более 1500 вожатых студотрядов

5. ГБУДОРК «Спортивная школа №5»: https://duss5.ru/docs/о-школе/учредительные-документы/;

6. ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 4»: https://vk.com/wall-219904386_387;

7. ГБУДОРК «Спортивная школа №7»: https://vk.com/wall — 197011744_1061https://dussh2.crm.sportsng.ru/participantsandveteransoftheSMO;

8. ГБУДОРК «Спортивная школа единоборств «Крым-СПОРТ»: https://vk.com/wall — 212324322_993; http://sshce-krymsport.crm.sportsng.ru/news/130359686;

9. ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко»: https://shooting-school.crm.sportsng.ru/about.

Также данная информация размещена на портале Министерства спорта Республики Крым https://msport.rk.gov.ru/uploads/msport/container/2025/08/26/2025-08-26-16-29-46_1.pdf и направлена для сведения региональным спортивным федерациям по видам спорта Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Минспорта РК

Просмотры: 11

