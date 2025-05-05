В Крыму ушел из жизни Иван Николаевич Карандей — легенда крымского бокса

Иван Николаевич подготовил целую плеяду крымских боксеров. Среди его воспитанников – мастера спорта, мастера спорта международного класса и заслуженный мастер спорта, призеры крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры. Одной из ярких страниц биографии наставника стала подготовка Глеба Бакши – чемпиона мира-2019, бронзового призера Олимпиада-2020 в Токио.

Его имя навсегда золотыми буквами вписано в историю отечественного бокса.

Искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича.

Скорбим вместе с вами…

Прощание с Иваном Николаевичем Карандеем состоится 7 мая в 10.00 в ритуальном зале Кафедрального Александра-Невского собора (Симферополь, ул. Александра Невского 6).

источник: «Крымский спорт»

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