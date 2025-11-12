В Крыму участники СВО будут работать в структурах власти

Порядка 90% участников СВО из числа обучающихся по кадровой программе «Герои Крыма» планируется трудоустроить в органы власти Республики Крым на руководящие должности, сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов.

Программа «Герои Крыма» — аналог федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Всего для участия было подано более 900 заявок, по итогам отбора обучение проходят 57 крымчан — участников СВО.

«90% выпускников кадровой программы должны быть трудоустроены на управляющие должности в органы власти. Отбор прошли служащие по контракту, мобилизованные, добровольцы, сотрудники Росгвардии и сотрудники спецслужб. По составу это солдаты, матросы, сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры», — сказал Куршутов.

Среди участников программы, добавил зампред, 32 кавалера ордена Мужества, из них десять — дважды. 12 обладателей медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», 31 медали «За отвагу», «За храбрость», а также других государственных наград. Примерный средний возраст победителя отбора — 37 лет.

источник: ТАСС

