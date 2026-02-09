В Крыму участники СВО смогут получать землю по месту проживания

Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других района республики.
Вносимые изменения позволят учесть пожелания граждан — участников специальной военной операции, проживающих в Республике Крым, и будут способствовать более эффективному оказанию мер государственной поддержки, – отметили в минимущества.
При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.
Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.
Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.
источник: РИА Новости Крым
