В Крыму — учения подразделений территориальной обороны

В Республике Крым с 17 сентября проводятся масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Отмечается, что учения проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительной системы.
Целью является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, – сообщил Глава республики.
Сергей Аксёнов уточнил, что учения включают полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия.
Прошу всех крымчан оказывать содействие и сохранять спокойствие. Ситуация находится под полным контролем и управлением органов власти, – сказал Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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