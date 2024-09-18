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В Крыму - учения подразделений территориальной обороны
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму — учения подразделений территориальной обороны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 18.09.2024

В Республике Крым с 17 сентября проводятся масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Отмечается, что учения проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительной системы.

Целью является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, – сообщил Глава республики.

Сергей Аксёнов уточнил, что учения включают полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия.

Прошу всех крымчан оказывать содействие и сохранять спокойствие. Ситуация находится под полным контролем и управлением органов власти, – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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