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В Крыму учредили новый ежегодный конкурс "Крымский сувенир"
фото: pxhere.com

В Крыму учредили новый ежегодный конкурс «Крымский сувенир»

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 17:10 25.02.2025

С целью популяризации туристического потенциала Республики Крым депутаты Госсовета РК на пленарном заседании поддержали учреждение нового ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир».

Как пояснил глава Комитета по курортам и туризму Роман Тихончук, Постановлением предлагается утвердить Положение и состав Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.

Конкурс будет проводиться в семи номинациях:

1) «Этнографический сувенир»;
2) «Сувенир территории»;
3) «Музейный сувенир»;
4) «Событийный сувенир»;
5) «Сувенир-игрушка»;
6) «Линейка сувенирной продукции»;

7) «Гастрономический сувенир».

Приём и регистрация заявок на участие в конкурсе будут осуществляться Комитетом по курортам и туризму с 1 апреля по 30 апреля.

В мае будет работать Конкурсная комиссия. Торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурса состоится с 2 по 10 июня, в начале нового курортного сезона.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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