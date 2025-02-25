В Крыму учредили новый ежегодный конкурс «Крымский сувенир»

С целью популяризации туристического потенциала Республики Крым депутаты Госсовета РК на пленарном заседании поддержали учреждение нового ежегодного конкурса сувенирной продукции «Крымский сувенир».
Как пояснил глава Комитета по курортам и туризму Роман Тихончук, Постановлением предлагается утвердить Положение и состав Конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.
Конкурс будет проводиться в семи номинациях:
7) «Гастрономический сувенир».
Приём и регистрация заявок на участие в конкурсе будут осуществляться Комитетом по курортам и туризму с 1 апреля по 30 апреля.
В мае будет работать Конкурсная комиссия. Торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурса состоится с 2 по 10 июня, в начале нового курортного сезона.
источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым
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С тегами: конкурсы в Крыму