В Крыму учредили новый ежегодный конкурс «Крымский сувенир»

1) «Этнографический сувенир»;

2) «Сувенир территории»;

3) «Музейный сувенир»;

4) «Событийный сувенир»;

5) «Сувенир-игрушка»;

6) «Линейка сувенирной продукции»;

7) «Гастрономический сувенир».

Приём и регистрация заявок на участие в конкурсе будут осуществляться Комитетом по курортам и туризму с 1 апреля по 30 апреля.

В мае будет работать Конкурсная комиссия. Торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурса состоится с 2 по 10 июня, в начале нового курортного сезона.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым