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В Крыму учёные исследуют воду, поступающую в Северо-Крымский канал из Днепра
фото: pxhere.com

В Крыму учёные исследуют воду, поступающую в Северо-Крымский канал из Днепра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 16.03.2022

Специалисты Института биологии южных морей РАН (Севастополь) взяли пробы воды, поступающей в Северо-Крымский канал из Днепра: в частности, ее проверят на содержание радиоактивных элементов и химические загрязнения, сообщила ТАСС в среду руководитель отдела радиационной и химической биологии Наталья Мирзоева.

Будут смотреть показатели по радиоактивности, химические, микробиологические показатели, наличие «вселенцев» — это если планктон будет. Работу проводят представители нескольких отделов, — сказала собеседница агентства.

По словам специалиста, все это позволит понять современное состояние воды, которая начинает поступать из Днепра в канал. Такие данные необходимы, чтобы принять решение об использовании воды для тех или иных целей. Например, в воду могут попадать вещества из реки Припять, протекающей около Чернобыльской АЭС.

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Среди химических загрязнений уделяется внимание нефтепродуктам, хлорорганическим соединениям, тяжелым металлам, ртути.

Все, что собирается вдоль Днепра, приходит к нам. В реку оно попадает со стоками, ливнями, сбросами предприятий, возможно, еще откуда-то: неизвестно же, как велось хозяйство на Украине все эти годы, — поясняет Наталья Мирзоева.

В советский и украинский периоды севастопольские ученые исследовали днепровскую воду, но после 2014 года такой возможности лишились.

Поэтому исследования интересны для нас и с научной точки зрения — посмотреть, как изменились показатели, — говорит эксперт.

При этом, до перекрытия уровень загрязнения по любому из анализируемых параметров был в пределах допустимого.


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