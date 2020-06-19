В Крыму угоняют авто и… требуют за возвращение машины выкуп. Случай в Симферополе

В МВД по Республике Крым поступило благодарственное письмо от крымчанки, в котором женщина выражает благодарность начальнику подразделения уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД крымской столицы капитану полиции Александру Александровичу Вовчку. Что же произошло в Симферополе?

6 мая в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил отсутствие возле дома автомобиля «BMW», принадлежащего его жене. В ходе оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 38-летнего местного жителя.

Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, похитив дорогостоящий автомобиль, хотел получить за него выкуп от потерпевшего в размере 100 тысяч рублей.

Правоохранителями похищенный автомобиль найден и возвращен законным владельцам.

От подозреваемого получена явка с повинной.

Следственными органами отдела полиции «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемый задержан помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Руководство Управления МВД по г.Симферополю признательно автору письма за высокую оценку работы сотрудников органов внутренних дел.