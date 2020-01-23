В Крыму — ухудшение погоды! Спасатели МЧС переведены в спецрежим работы

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

23-24 января на полуострове ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем, силы и средства Крымского чрезвычайного ведомства переведены в режим повышенной готовности. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в течение суток 23 января и ночью 24 января в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильные гололёдно-изморозевые отложения, метель, гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Сотрудники ГУ МЧС по Республике Крым рекомендуют жителям и гостям полуострова быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности.

воздержаться от выходов в открытое море;

соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;

водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте;

пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

не находится вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;

воздержатся от посещения горно-лесной местности;

организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию.

Отметим, что на базе ГУ МЧС по Республике Крым создан оперативный штаб по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и сотрудники МЧС России готовы обеспечить безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий.