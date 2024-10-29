В Крыму украинская подлодка «Запорожье» станет экспонатом музея

Подводная лодка «Запорожье» будет музеефицирована до завершения 2025 года, — уточнил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
В 1971 году субмарина Б-435 вошла в состав ВМФ СССР. За время службы выполнила 14 дальних походов.
Подводная лодка «Запорожье» досталась Украине в 1997 году при разделе Черноморского флота ВМФ СССР. Она была единственной субмариной в составе ВМС ВСУ.
В ходе событий «Крымской весны» большая часть экипажа перешла на сторону России. 22 марта над лодкой был поднят Андреевский флаг. Впоследствии на корабле находился экипаж сокращенного состава, поддерживавший его плавучесть. В 2019 году в дирекции Севастопольского военно-исторического музея фортификационных сооружений заявляли о готовности забрать субмарину.
источник: ТАСС
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