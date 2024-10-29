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В Крыму украинская подлодка "Запорожье" станет экспонатом музея
источник фото (архивное): https://warfiles.ru

В Крыму украинская подлодка «Запорожье» станет экспонатом музея

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 29.10.2024

Подводная лодка «Запорожье» проекта 641, до 2014 года входившая в состав ВМС ВСУ, будет музеефицирована и станет экспонатом одного из крымских музеев, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

Подводная лодка «Запорожье» будет музеефицирована до завершения 2025 года, — уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В 1971 году субмарина Б-435 вошла в состав ВМФ СССР. За время службы выполнила 14 дальних походов.

Подводная лодка «Запорожье» досталась Украине в 1997 году при разделе Черноморского флота ВМФ СССР. Она была единственной субмариной в составе ВМС ВСУ.

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В ходе событий «Крымской весны» большая часть экипажа перешла на сторону России. 22 марта над лодкой был поднят Андреевский флаг. Впоследствии на корабле находился экипаж сокращенного состава, поддерживавший его плавучесть. В 2019 году в дирекции Севастопольского военно-исторического музея фортификационных сооружений заявляли о готовности забрать субмарину.

источник: ТАСС

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