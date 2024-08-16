В Крыму украинские националисты передавали немцам списки евреев для их казни

Участники Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в Крыму составляли списки евреев и передавали их немецким оккупационным властям. За время оккупации в Симферополе немцы расстреляли 12 тыс. евреев, следует из рассекреченных УФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В марте 1942 года по распоряжению полиции составил списки примерно на 150 еврейских семей и подал эти списки в полицию. Через некоторое время после подачи мною этих списков все эти евреи — мужчины, женщины, но больше женщины с детьми и старики, немцами на автомашинах были увезены за Симферополь и там в 10 км от города <…> все были расстреляны, — говорится в протоколе допроса одного из участников ОУН.

Он также рассказал, что написал в Службу безопасности нацистской Германии (СД) заявление на одну женщину-еврейку. «Эта женщина с СД больше не возвращалась, что там сделали с ней и ее ребенком мне неизвестно», — заключил обвиняемый.

Другой обвиняемый участник ОУН на допросе рассказал, что в январе 1942 года написал немцам заявление на гражданку Константинову о том, что «она является по национальности еврейкой, а в действительности она не была еврейкой, и подал это заявление в городскую управу, после чего Константинова немцами была арестована». «Константинова приходила в городскую управу [Симферополя], чтобы ее устроили куда-либо на работу, но голова управы принял ее по национальности как еврейку, из управы выпроводил и после настоял на том, чтобы на Константинову я написал заявление, что она еврейка», — объяснял он свой поступок.

По словам допрашиваемых после освобождения Крыма советскими войсками участников ОУН, «немцы в Симферополе расстреляли 12 тыс. евреев».

Организация украинских националистов (ОУН) — ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти.

источник: ТАСС