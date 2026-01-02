Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Крыму умерла раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина
Новости Республики

В Крыму умерла раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:05 02.01.2026

В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма.

К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось, — говорится в сообщении.

Накануне в Джанкойскую ЦРБ доставили четырех женщин, пострадавших в результате теракта ВСУ. Как сообщил главврач учреждения, одну из пострадавших, находившуюся в тяжелом состоянии, прооперировали, она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. Трех других женщин перевезли в медицинские организации Симферополя для дальнейшего оказания помощи.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.