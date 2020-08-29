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В Крыму уничтожили очередную "партию" взрывоопасных предметов
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Крыму уничтожили очередную «партию» взрывоопасных предметов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:24 29.08.2020

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в количестве 80 единиц:

  • 1 осколочная бомба (SD-1) массой 1 кг, обнаруженная на ул. Черешневой в г. Керчь;
  • 3 фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500) массой 500 кг, 3 авиационные осколочные бомбы (АО-10) массой 10 кг и 61 авиабомба (АО-2,5) массой 2,5 кг, обнаруженные на открытой территории «Крепости Керчь»;
  • 1 авиационная осколочная бомба (АО-20) массой 20 кг и 4 авиабомбы (АО-10) массой 10 кг, найденные в Ленинском районе в с. Яковенково;
  • 4 авиационных осколочных бомбы (АО-2,5) массой 2,5 кг, и 1 авиабомба (АО-10) массой 10 кг, обнаруженные на открытой территории в с. Глазовка;
  • 1 авиационная осколочная бомба (АО-20) массой 20 кг и 1 авиабомба (АО-10) массой 10 кг, найденные в с.Чистополье.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

В Крыму уничтожили очередную "партию" взрывоопасных предметов

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