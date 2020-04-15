В Крыму уничтожили очередные взрывоопасные находки — шесть авиабомб времён ВОВ

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в Ленинском районе были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 4 осколочные авиационные бомбы весом 10 кг (АО-10), 1 фугасная авиационная бомба весом 50 кг (ФАБ-50), 1 осколочная авиационная бомба весом 2,5 кг (АО-2,5).

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

Идентификация и обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Фото ГУ МЧС России по РК